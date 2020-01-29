Страсбург, Франция, , 16:49 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) обратил внимание на отсутствие Палестины в «сделке века», передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Никакого решения или реальной «дорожной карты» для урегулирования не просматривается. Формула «сделки века» повисла в воздухе, тем более, что ее презентация прошла без представителей Рамаллы», — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что палестино-израильское урегулирование невозможно без Палестины и не должно проходить только на основании «сделок» между Израилем и США.

«Ключевой акцент должен делаться на переговорном процессе», — полагает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования.