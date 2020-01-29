Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Ни одна из кандидаток на пост детского омбудсмена Петербурга не пользуется особым отношением в городском Заксобрании. Об этом заявил 29 января спикер петербургского парламента, единоросс Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

У Макарова поинтересовались судьбой голосования в связи с тем, что у юридического управления Заксобрания возникли некие замечания к кандидатуре вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, предложенной на пост детского омбудсмена губернатором Александром Бегловым — якобы Митянина не обосновала, какой опыт она имеет в области защиты прав детства.

«Там четыре кандидатуры. Они абсолютно все равны. Требования предъявляются. Не дай бог кому подумать, что к кому-то предвзятое отношение. Они все будут выступать. Но выбирать — я подчеркиваю — будет Законодательное собрание», — заявил Макаров.

Он проигнорировал вопрос о том, согласованы ли все четыре кандидатуры федеральным детским омбудсменом Анной Кузнецовой, что положено по закону.

Напомним, конкуренцию Митяниной составит молодая сотрудница аппарата ЗакСа Юлия Шик, которая более всего известна тем, какое деятельное участие в ее судьбе принял спикер Вячеслав Макаров, когда она боролась за право жить со своими детьми в ходе бракоразводного процесса.

Кроме того, на пост претендуют бывший муниципальный депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева, выдвинутая фракцией ЛДПР, и педагог Ирина Аристова, предложенная депутатом от «ЕР» Денисом Четырбоком.