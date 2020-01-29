Дублин, , 16:40 — REGNUM Серьёзные трудности в экономике ожидают Ирландию из-за выхода Великобритании из Европейского союза, передаёт 29 января RTE.

Соответствующее заявление сделал ирландский министр иностранных дел Саймон Коувени. Он сделал своё заявление, оформленное в виде меморандума, на заседании правительства.

Ирландский дипломат, являющийся также заместителем главы правительства, отметил, что как бы ни прошли торговые переговоры Лондона и Брюсселя, для Дублина это большой риск.

Ирландию беспокоит, как сложатся теперь, после Brexit, именно её торговые отношения с Великобританией — что бы там ни решил Европейский союз в целом. Дублин уже подсчитал, что в худшем случае его ВВП за десять лет потеряет семь процентов, в лучшем — 3,2%.

К тому же ирландцы сомневаются, что Брюсселю и Лондону хватит времени до конца года, чтобы договориться по торговле.

Коувени «Даже если эта амбициозная цель будет достигнута, серьёзных перебоев в торговле между Ирландией и Великобританией не избежать».

Напомним, Brexit намечен на 31 января 2020 года, 3 марта 2020 г. Лондон и Брюссель начнут торговые переговоры — переходный период продлится до конца этого года.

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