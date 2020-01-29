Париж, , 16:26 — REGNUM В Париже проходит очередная акция протеста против пенсионной реформы. Об этом сегодня, 29 января, сообщают французские СМИ.

Организатора акции протеста выступили крупнейшие профсоюзы Франции, в частности, Solidaires, FSU, FO, CGT.

Протестующие собрались на площади Италии, оттуда они двинулись по авеню де Гоблен и бульвару Пор Руаяль в 13-м округе Парижа. Шествие должно закончится на площади Вобан около Дома Инвалидов.

Участники акции призывают отменить пенсионную систему, предложенную правительством Франции во главе с Эдуаром Филиппом. Напомним, что Филипп продвигал большую унификацию пенсионной системы и хотел стимулировать граждан выходить на пенсию позднее.