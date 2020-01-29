Киров, , 16:15 — REGNUM Городская дума Кирова на сессии 29 января приняла досрочную отставку главы администрации города Ильи Шульгина. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском парламенте.

С 30 января исполнение обязанностей сити-менеджера возложено на первого заместителя Шульгина Геннадия Плехова.

Конкурс на пост главы администрации Кирова будет объявлен в течение ближайших двух недель. Он запланирован на 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Кирова Илья Шульгин подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию 27 января.

В правительстве Кировской области отмечали, что Шульгин объявил о своем решении в ходе встречи с губернатором Игорем Васильевым. Этому предшествовало заседание в правительстве, на котором были рассмотрены итоги реализации национальных проектов.