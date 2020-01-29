Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM Устраивать всероссийское голосование по поправкам в Конституцию следует до подписи соответствующего законопроекта президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил советник свердловского губернатора Анатолий Гайда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Гайды, у жителей России может пропасть мотивация к голосованию, если изменения уже будут приняты всеми властными инстанциями и подписаны президентом. Поэтому всенародное голосование стоит проводить до окончательного подписания проекта изменений.

В таком случае Путин «сможет сказать: «Я подписываю потому, что народ меня поддержал», — уверен чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале предложили установить запрет для жён и мужей чиновников на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране. Рабочая группа по Конституции обещает проанализировать инициативу.

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