Кабул, , 16:12 — REGNUM Техническая неисправность стала причиной крушения самолёта ВВС США в провинции Газни (Афганистан), передаёт 29 января телеканал 1TV.

Уточняется, что такую версию транслирует представитель управления афганской гражданской авиации Гулама Масума. По словам афганца, у военного самолёта США «отказал двигатель».

Масума уточнил, что американский пилот хотел, поняв, что двигатель отказал, посадить самолёт, но не успел. Якобы он пытался совершить аварийную посадку в городе Шаране (провинция Пактика).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт ВВС США разбился в Газги два дня назад. Американцы отрицают его подрыв талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшими на себя ответственность за гибель самолёта и экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон отчитался по ситуации с крушением самолета ВВС США в Афганистане