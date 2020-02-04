Иерусалим, , 01:12 — REGNUM Прошедшие в Иерусалиме мероприятия 22−23 января, посвященные 75-летию освобождения нацистского «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау частями Красной Армии, собрали высоких представителей разных стран. Но, несмотря на высокое и обширное представительство, мероприятие в Израиле показалось «провокационным и незрелым» директору музея Освенцима в Польше Петру Цивинскому. Почему официальные представители Польши противопоставили себя Иерусалимскому форуму, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Заключенные концлагеря

Похоже, что Польша пытается, в пику «ложному российскому взгляду на историю», взять под свой контроль всё, что связано с событиями Второй мировой войны на территории Польши. Такому подходу противостоит не только российская позиция, но и мнение тех, кто хочет донести правду о победе над фашизмом и в других странах. Конечно, в первую очередь это касается Израиля, потому что именно евреи целевым образом уничтожались гитеровцами, а позиция Польши становится совершенно неприемлемой.

Именно в Польше было убито больше всего евреев, в одном только Освенциме фашисты уничтожили их более миллиона. В Израиле раздаются голоса тех, кто считает неприемлемым превращение памяти о Второй мировой войне в некий «аттракцион», чем рискует стать память об Освенциме в нынешнем польском исполнении.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша даже в связи с Холокостом хочет быть главной».