Вильнюс, , 16:05 — REGNUM Перед выборами в Сейм Литвы, которые состоятся осенью 2020 года, в Литве начинают объявлять о создании новых партий, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Литовские старожилы политики — экс-председатель парламента Артурас Паулаускас, трижды экс-мэр Артурас Зуокас и председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис — сегодня, 29 января, объявили о создании партии под названием «Свобода и справедливость».

На созванной пресс-конференции политики назвали себя «три мушкетёра» и объявили, что лозунгом станет кличь «Один за всех, и все за Литву».

Партия позиционирует себя как либерально-центристская. Окончательно оформить её политики собираются в мае.