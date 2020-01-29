Москва, , 16:04 — REGNUM США создают фронт между старой Европой и Россией, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя решение президентов Польши и Украины обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Есть вещи, спор вокруг которых бесполезен, — сказал Морозов. — Кто выиграл войну. Кто понёс наибольшие жертвы. Кто освободил Освенцим. Это невозможно оспорить. Если два крупных политика, президент Польши и президент Украины, говорят заведомое политическое враньё, тогда этому должно быть объяснение. Я думаю, что старая Европа просто не может на себя взять такую миссию, — сказал Морозов. — Просто потому, что это очень совестно и стыдно. Совестно пожимать руку тем, кто любит Бандеру, совестно соглашаться с тем, что не Советская Армия освободила Освенцим. А США создают фронт между старой Европой и Россией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Освенциме, что ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе.