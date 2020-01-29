Киев, , 16:06 — REGNUM Команда адвокатов бывшего президента Украины Петра Порошенко намерена подать в суд 14 исков о возмещении ему морального ущерба. Об этом написал адвокат Игорь Головань на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подаём 14 исков о возмещении морального ущерба. И это только начало», — заявил он.

Адвокат рассказал, что ранее судьи вынесли 14 решений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей в связи с записями, опубликованными на telegram-канале «Трубу прорвало».

Напомним, в сентябре 2019 года бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил об обнаружении подслушивающих устройств в своём кабинете. Позже появился вышеупомянутый telegram-канал, на котором были опубликованы фрагменты записей чиновника. Они касались многих вопросов, включая экс-президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Илья Новиков заявил, что допросы Порошенко в ГБР нужны для шоу, а не для проведения следственных действий.

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