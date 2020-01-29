Бишкек, , 16:03 — REGNUM Министерство юстиции Киргизии предлагает исключить норму о двойном гражданстве, поскольку республика не заключала ни с одним иностранным государством договор о двойном гражданстве. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что киргизстанцы, имеющие также гражданство другой страны, рассматриваются госоранами только как граждане Киргизии, а второе гражданство при этом не учитывается.

«Двойное гражданство представляет одну из наиболее сложных проблем, как с точки зрения правового регулирования, так и практической значимости. Необходимость разработки предлагаемого проекта также вызвана тем, что положения закона «О гражданстве», регулирующие двойное гражданство, необходимо привести в соответствие с нормами Конституции Киргизии», — подчеркивают в минюсте.