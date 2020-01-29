Киев, , 15:59 — REGNUM Бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку неизвестны какие-либо документы, указывающие на факт встречи Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове в начале Второй мировой войны. Об этом Кравчук заявил в эфире «Радио «КП», фактически опровергнув своё прежнее заявление.

Кравчук пояснил, что узнал о якобы произошедшей встрече Сталина и Гитлера во Львове в прессе. Он добавил, что глубоко этим вопросом не занимался и соответствующих архивных документов не видел.

Ответственность за свои же слова экс-президент возложил на журналистов и издателей, которые должны, по его мнению, отвечать за написанное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил о попытках Сталина и Гитлера договориться во Львове. Такое событие указано в документе и не является секретом, добавил он.

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