Вильнюс, , 15:56 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 29 января, проходит заседание Совета министров обороны Литвы и Польши, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это первое такого рода заседание, а на повестке дня фактически один вопрос — защита так называемого Сувалкского коридора, 100-километрового литовско-польского участка границы, который с одной стороны примыкает к Калининградской области России, а с другой — к Белоруссии.

В Литве эту часть называют самым уязвимым участком территории НАТО, поскольку, если «Россия нападёт и займёт этот участок, то Прибалтика будет отрезана от помощи НАТО по сухопутному пути».

Совет возглавляют министры обороны Литвы и Польши, Раймондас Кароблис и Мариуш Блашчик.