Оренбург, , 15:51 — REGNUM В Оренбурге из 13 претендентов на пост мэра к конкурсу допущены 12 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета.

К конкурсу не допущен пенсионер, бывший работник ООО «Газпром переработка»Игорь Прыскалов. Он сдал в конкурсную комиссию копии справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера с нарушением установленных законом сроков.

Добавим, что собеседование с кандидатами на пост главы города назначено на 30 января.

Напомним, в конце 2019 года Дмитрий Кулагин сложил досрочно полномочия мэра. В настоящее время и.о. главы Оренбурга является первый замглавы муниципалитета Владимир Ильиных, который приехал в Оренбург из Свердловской области и также участвует в конкурсе.

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