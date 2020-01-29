Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Петербургским властям необходимо создать электронную схему по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), и время, отведенное на это, истекает. Об этом заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бездомная собака на мусорном полигоне

Она напомнила, что под конец 2019 года, перед январскими каникулами, комитет по благоустройству внезапно разместил в интернете новую схему по обращению с ТБО. По закону, на предложения жителям могут дать лишь месяц, и этот срок истек 23 января. Петербуржцы заподозрили, что время было подобрано специально, чтобы после выхода с каникул в реальности у них осталось меньше двух недель на поправки. Тем не менее, их оказалось множество.

«Там столько замечаний, что правительству надо все силы сейчас бросить на их исправление», — заявила Тихонова. Она также раскритиковала сам формат имеющейся схемы, которая кажется ей неинформативной.

«Нам нужна электронная схема по обращению с ТБО. Невозможно в ручном режиме просчитать объемы накопления — действительные, реальные ‑ и места учесть все, где накапливаются эти отходы. Невозможно отобразить в терсхеме всех переработчиков и перевозчиков. Невозможно двумя стрелочками указать, куда у нас эти отходы пойдут в Ленобласть. Нужно дополнительное соглашение между регионами с четким указанием, в какое место и какое количество отходов мы везем. Времени остается все меньше и меньше до начала работы регионального оператора», — заявила депутат.

Надежда Тихонова призвала Смольный также обратить внимание на зоны, которые, согласно этой схеме, зарезервированы под мусороперерабатывающие заводы в поселках Левашово, Петро-Славянка, Саперный и на границе Петергофа и Ломоносова.

Местные жители уже выходили на митинги против мусоросжигания рядом с жилыми кварталами. Эксперты тоже указывали, что участки были зарезервированы тогда, когда жилья на этих территориях не было.

«Нужно же актуальную информацию (использовать), не основываясь на Геплане 2005 года», — возмутилась Тихонова.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции президента РФ в декабре 2019 года Владимиру Путину пожаловались на отсрочку Петербурга с переходом на «мусорную реформу», несмотря на то, что с ноября 2019 года соседний регион полностью перешел на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами.

После этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко письменно изложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову свои предложения по решению мусорной проблемы.

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