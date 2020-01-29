Санкт-Петербург, 29 января 2020, 15:54 — REGNUM Петербургским властям необходимо создать электронную схему по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), и время, отведенное на это, истекает. Об этом заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бездомная собака на мусорном полигоне
Бездомная собака на мусорном полигоне

Она напомнила, что под конец 2019 года, перед январскими каникулами, комитет по благоустройству внезапно разместил в интернете новую схему по обращению с ТБО. По закону, на предложения жителям могут дать лишь месяц, и этот срок истек 23 января. Петербуржцы заподозрили, что время было подобрано специально, чтобы после выхода с каникул в реальности у них осталось меньше двух недель на поправки. Тем не менее, их оказалось множество.

«Там столько замечаний, что правительству надо все силы сейчас бросить на их исправление», — заявила Тихонова. Она также раскритиковала сам формат имеющейся схемы, которая кажется ей неинформативной.

«Нам нужна электронная схема по обращению с ТБО. Невозможно в ручном режиме просчитать объемы накопления — действительные, реальные ‑ и места учесть все, где накапливаются эти отходы. Невозможно отобразить в терсхеме всех переработчиков и перевозчиков. Невозможно двумя стрелочками указать, куда у нас эти отходы пойдут в Ленобласть. Нужно дополнительное соглашение между регионами с четким указанием, в какое место и какое количество отходов мы везем. Времени остается все меньше и меньше до начала работы регионального оператора», — заявила депутат.

Надежда Тихонова призвала Смольный также обратить внимание на зоны, которые, согласно этой схеме, зарезервированы под мусороперерабатывающие заводы в поселках Левашово, Петро-Славянка, Саперный и на границе Петергофа и Ломоносова.

Местные жители уже выходили на митинги против мусоросжигания рядом с жилыми кварталами. Эксперты тоже указывали, что участки были зарезервированы тогда, когда жилья на этих территориях не было.

«Нужно же актуальную информацию (использовать), не основываясь на Геплане 2005 года», — возмутилась Тихонова.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции президента РФ в декабре 2019 года Владимиру Путину пожаловались на отсрочку Петербурга с переходом на «мусорную реформу», несмотря на то, что с ноября 2019 года соседний регион полностью перешел на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами.

После этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко письменно изложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову свои предложения по решению мусорной проблемы.

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