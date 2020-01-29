Москва, , 15:36 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв пожелал ближневосточному региону «удачной сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования. Косачёв отметил ряд нюансов предложения Трампа, но в целом считает их шагом вперед в урегулировании.

В частности, за достижение выдаётся многое из того, что Израиль и так обязан сделать согласно резолюциям Совбеза ООН, кроме того, сенатора смущает то, что до разработки и реализации своего плана Белый дом сделал важные односторонние шаги в пользу Израиля. Речь идет о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США.

«При всех этих оговорках можем только желать многострадальному ближневосточному региону «удачной сделки». И если получится не сделка века, а хотя бы начало конструктивного диалога, будет уже хорошо», — отметил Косачёв в Facebook.

Вместе с тем, по мнению Турции, «сделка» не имеет ничего общего с мирным урегулированием.