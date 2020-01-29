Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Члены конгресса США позволили себе неприемлемый тон в письмах в адрес руководства Грузии. Так 29 января прокомментировал журналистам серию писем от конгрессменов мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Америка — наш стратегический партнер, следовательно, законодатели, представляющие государство, являющееся нашим стратегическим партнером, не должны так говорить с дружественной страной», — сказал глава столицы Грузии.

Кроме того, он отметил, что в своих письмах конгрессмены пытались защитить фирму с сомнительной репутацией — Frontera Resources. Каладзе напомнил, что спор этой американской компании с Корпорацией газа и нефти рассматривает международный суд, именно с этим мэр связывает развернувшуюся кампанию.

«Категорически неприемлемы этот тон и такого типа заявления», — подчеркнул Каладзе.

Стоит отметить, что ранее компанию Frontera Resources обвинили в том, что она якобы уволила 84 сотрудника, перед которыми у нее задолженность по зарплате за 11 месяцев.

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