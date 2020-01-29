Кишинёв, , 15:27 — REGNUM Запрос оппозиции о проверке доходов президента Молдавии Игоря Додона отвергнут Генеральной прокуратурой страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Лидер молдавской проевропейской партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ПДП) Андрей Нэстасе направил обращение, в котором потребовал проверить публикации в СМИ о якобы незаконном обогащении главы государства. В публикациях говорилось об отдыхе Додона и его родственников.

В Генпрокуратуре в ответ заявили, что не обладают полномочиями в области общего надзора и контроля, а подобные жалобы может рассмотреть Национальный орган по неподкупности. Именно это учреждение отвечает за контроль над имущественными и личными интересами государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Молдавии, согласно опросу, больше всего доверяют президенту Игорю Додону и лидеру оппозиции, экс-премьеру Майе Санду.

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