Париж, , 15:24 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала соотечественников китайского происхождения, которые становятся жертвами издевательств из-за распространения коронавируса, передает BFM TV.

«Ничто, абсолютно ничто не оправдывает то, что наши соотечественники китайского происхождения являются жертвами недоверия из-за коронавируса», — отреагировала Марин Ле Пен.

«В конце концов, они не имеют к этому никакого отношения! Давайте оставаться умными!» — написала Марин Ле Пен в Twitter.

Ранее министерство здравоохранения Франции объявило о четвертом случае заражения на территории страны. Заразившимся стал китайский турист 80 лет, госпитализированный «в критическом состоянии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молодая женщина во Франции анонимно запустила хештег #JeNeSuisPasUnVirus, который можно перевести как «я — не вирус», осуждая рост расизма, которому ежедневно подвергаются французы азиатского происхождения.

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