Москва, , 15:44 — REGNUM Состоявшиеся 28 января дебаты депутатов Московской городской думы не отвечают интересам избирателей. Об этом 29 января заявил депутат законодательного собрания столицы Олег Шереметьев (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Зачем подходить с позиции соревновательности? Мы друг с другом соревнуемся? В чём? В симпатиях к избирателям? Нам надо найти истину. К чему это разделение на команды? Это какое-то низкопробное шоу на потеху публике. Я как себе представлял дебаты: садятся за столом несколько человек от каждой фракции, а каждый кто хочет что-то сказать по этой теме», — сказал Шереметьев на заседании Мосгордумы.

Также ещё несколько депутатов выразили своё недовольство форматом и правилами состоявшихся дебатов. В ответ председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что внимательно выслушал все критические замечания и предложил, чтобы дебаты в будущем проводили в том формате, который определят депутаты Мосгордумы.

«В течение следующих двух недель каждое депутатское объединение предлагает свои правила ведения дебатов, членов жури или другой вариант определения победителей. После этого определяем тот формат, который устроит всех или сроки дебатов по каждому из форматов», — заявил Шапошников.

Читайте ранее в этом сюжете: Начались первые дебаты депутатов Московской городской думы