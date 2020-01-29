Москва, 29 января 2020, 15:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что, договорившись с элитами на Ближнем Востоке, он сможет уладить палестино-израильский конфликт, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Поэтому, как подчеркнул Юсин, даже если все арабские элиты договорятся, «сделка века» сорвётся.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, если Палестина согласится на предложенную им «сделку века», это обеспечит ей инвестиции в 50 миллиардов долларов.