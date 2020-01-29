Москва, , 15:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что, договорившись с элитами на Ближнем Востоке, он сможет уладить палестино-израильский конфликт, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Трамп думает, что 50 млрд решат все проблемы. Или то, что он договорился с арабскими элитами Персидского залива, решит все проблемы. Но чего не понимает Трамп? Он в чём-то повторяет нашу ошибку в отношении Украины. Мы в 2013 году думали, что, договорившись с элитой, мы решим все проблемы. Но мы недооценили влияние улицы. А арабская улица находится под влиянием своих радикалов, — сказал Юсин. — Я объездил все арабские страны без исключения. И общался с представителями этой улицы. Вы не представляете, насколько люто там ненавидят Израиль. Америку тоже, но Израиль ненавидят на генетическом уровне».

Поэтому, как подчеркнул Юсин, даже если все арабские элиты договорятся, «сделка века» сорвётся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, если Палестина согласится на предложенную им «сделку века», это обеспечит ей инвестиции в 50 миллиардов долларов.