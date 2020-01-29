Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Запад разочаровался в правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и ее лидере Бидзине Иванишвили. Свое мнение 29 января журналистам высказал лидер «Новой Грузии» (НГ) Георгий Вашадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Для Запада «Грузинская мечта» и Иванишвили перечеркнуты. Установлено, что это — антизападная и антигрузинская сила», — сказал Вашадзе.

Он отметил, что в отличие от грузинских властей, Запад якобы поддерживает народ Грузии, и западный мир предпочитает видеть успешную, а не «порабощенную» Грузию.

Лидер НГ также заявил, что он намерен бороться до конца и напомнил, что в 2020 году будут выборы.

Как передавало ИА REGNUM, в последнее время внутренняя политика Грузии подвергается нападкам со стороны членов конгресса США. Грузинские власти это связывают с тем, что западным политикам предоставили неверные сведения, а оппозиция реакцию Запада называет приговором руководству страны.

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