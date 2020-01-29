Киев, , 15:14 — REGNUM Правительство Украины на заседании сегодня, 29 января, согласовал увольнение главы госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железных дорог в стране) Евгения Кравцова.

Объявляя это кадровое решение, премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что сделан «важный шаг для перезагрузки всего, что происходило в этой государственной компании».

Премьер добавил, что новый глава госкомпании будет избран на конкурсе, который вскоре объявят.

ИА REGNUM напоминает, что Кравцов работал на высоких постах в «Укрзализныце» с января 2015 года, но пост руководителя компании занял лишь год назад. Официальный контракт с ним заключен до 2021 года, так что у чиновника будут основания оспорить решение Кабмина в суде.

По информации СМИ, на посту и.о. главы правления могут назначить члена набсовета «Укрзализныци» Желько Марчека.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заявил прессе, что ему пока неизвестно о желающих занять место главы УЗ.