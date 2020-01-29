Бишкек, 29 января 2020, 15:14 — REGNUM Бывшему главе аппарата президента Киргизии Фариду Ниязову, являющемуся одним из 19 фигурантов уголовного дела о штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева, грозит до 20 лет лишения свободы, передает «24.kg».
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Экс-чиновника обвиняют в подготовке госпереворота, захвате заложников, организации массовых беспорядков, хищении оружия, применение насилия против представителей органа дознания и представителей власти, а также препятствии следствию.
По словам адвокатов Ниязова, их подзащитный успел изучить только 40 из 80 томов уголовного дела, возбужденного против него и других соратников бывшего главы государства.
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