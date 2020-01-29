Киев, , 15:21 — REGNUM Архивные дела 53 участников украинского освободительного движения, которые сопротивлялись установлению на территории нынешней Украины советской власти, за что были последней подвергнуты репрессиям, передала в украинскую Национальную комиссию по реабилитации Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 29 января сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении пресс-службы говорится, что работа по поиску и пересмотру дел украинцев, которых повергла репрессиям советская власть, продолжается в СБУ в течение более чем 25 лет.

«Из-за несовершенства законодательной базы дела участников Украинской революции 1917−1921 годов и национального подполья первой четверти прошлого века длительное время оставались засекреченными. В 2018 году имели место позитивные законодательные сдвиги, существенно усовершенствовавшие процедуру пересмотра этих дел», — также говорится в сообщении СБУ.

Кроме этого, указывается, что из-за этих изменений в законодательстве, в настоящее время подавать ходатайства о такого рода реабилитации может кто угодно — широкая общественность, активисты и т. п., а не только родственники.

Помимо этого, в сообщении подчеркивается, что данные дела переданы в комиссию по реабилитации ко Дню героев Крут, отмечаемому на Украине 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти украинского города Ивано-Франковск организовали торжественную церемонию прощания с последним в городе участником дивизии СС «Галичина» Михаилом Муликом, который скончался 25 января в возрасте 99 лет.