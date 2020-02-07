Берлин, , 03:21 — REGNUM Выставка «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, стала крайне неудачной для российских производителей сельхозпродукции. О том, почему российские фермеры попали на этой выставке в положение, отчасти подобное тому, что постигло российских спортсменов, и какие уроки нужно извлечь из этой ситуации, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рене Магритт. Это — кусок сыра

Ситуация, в которой оказалась российская делегация, заявленная на немецкой выставке, выглядит просто невероятной по глубине своего провала. Благодаря «несчастному стечению обстоятельств» и неправильно оформленным документам фермеры из России могли показывать свою продукцию на этом мероприятии только в виде разноцветных картинок, жесток или просто рассказывая о ней — но саму продукцию в Германию не пустили! На фоне того, что «Зеленая неделя» — это в некотором смысле гастрономический праздник, где заявленные экспонаты можно не только лицезреть, но и пробовать, российский провал становится еще более неприличным.

Мнения о причинах разделились: кто-то, подобно первому замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике Совфеда РФ Сергею Лисовскому, предпочитает кивать на злокозненную Европу, которая старается унизить Россию как потенциального конкурента. Но может быть, всё-таки большая вина лежит на безалаберных российских организаторах — которые не озаботились вовремя предоставить необходимые документы?

Читайте подробности в статье Галины Сминовой «Сельское хозяйство России в Берлине: выставка каких достижений?».