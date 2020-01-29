Киев, , 14:49 — REGNUM Власти украинского города Ивано-Франковск организовали торжественную церемонию прощания с последним в городе участником дивизии СС «Галичина» Михаилом Муликом, который скончался 25 января в возрасте 99 лет.

Как сообщают региональные СМИ, мэр города Руслан Марцинкив заверил, что в ближайшее время появится улица имени Мулика. Он также заявил, что в городе хоронят «целую эпоху национально-освободительной борьбы».

«Он был очень пунктуальным, в нем всегда чувствовалась военная подготовка. Даю обещание, что со временем в нашем городе появится улица имени Михаила Мулика — почетного гражданина и последнего дивизионника Ивано-Франковска», — высказался мэр.

Пресса уточняет, что, несмотря на действующий на Украине запрет пропаганды нацизма, на похоронах присутствовали люди в гитлеровской форме.

Общественный деятель, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что столь торжественные похороны ветерана СС в Ивано-Франковске являются «сатанинским ритуалом».

«Потому что в этом городе и его окрестностях в 1941 году проживали 70 тысяч человек — из них 50 тысяч евреев. Люди в нацистской форме, которую носил покойный, зверски уничтожили эти 50 тысяч женщин, мужчин и детей — практически всё население города», — напоминает Долинский. По его словам, торжественные похороны нациста, захоронение его на Аллее Славы, участие чиновников, духовенства Украинской греко-католической церкви, людей в форме СС — это, по сути, «еще одно убийство евреев города».

«Это дикое надругательство над их святой памятью и памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом, нарушение законов Украины!» — напоминает эксперт. В завершение он отдельно подчеркивает, что ни один орган власти, ни правоохранительные органы не отреагировали на произошедшее в Ивано-Франковске.