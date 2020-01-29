Киев, , 14:25 — REGNUM 28 января в рамках презентации в немецком парламенте инициативы «Парламентское измерение «нормандского формата» делегация партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» во главе с депутатом Виктором Медведчуком провела встречу с заместителем председателя комитета Бундестага по обороне, представителем партии ХДС, бывшим президентом Парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.

Подробности переговоров сообщили в пресс-службе украинской политсилы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, состоялся откровенный и содержательный обмен мнениями по поводу ситуации в Донбассе после парижского саммита глав государств — участников «нормандского формата», а также по поводу причин промедления с реализацией достигнутых на нем договоренностей.

Карл Ламерс, который также возглавляет крупнейшую политическую группу в ПА НАТО, заявил, что не видит альтернативы скорейшему выполнению Минских соглашений в полном объеме и поэтому готов всячески содействовать в Бундестаге идее межпарламентского диалога и диалогу с коллегами по Парламентской ассамблее НАТО.

«То, с чем еще не справились главы государств и правительств стран «нормандского формата», должны сделать мы, парламентарии. И мы готовы помочь создать в Верховной Раде необходимые условия для реализации политической части Минских соглашений», — подчеркнул влиятельный немецкий политик.

Он также попросил предоставить ему подробное описание проблем с реализацией положений парижского коммюнике, принятого по итогам саммита «нормандского формата».

Ламерс подчеркнул, что намерен вступить в диалог с правительством ФРГ по поводу этого.

В свою очередь, Виктор Медведчук поблагодарил немецкого коллегу за готовность поддержать инициативу, направленную на установление диалога между парламентариями четырех стран, и отметил недопустимость потери нынешнего окна возможностей для восстановления мира на украинской земле.

Во встрече также принял участие президент Европейского экономического и социального комитета в 2013—2015 годах Анри Малосс, который детально рассказал о презентации «Парламентского измерения «нормандского формата» для французских политиков, состоявшейся 23 января в Сенате Франции.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря 2019 года Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным, который поддержал идею «Парламентского измерения «нормандского формата». Через несколько дней, 24 декабря депутат Рады встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал «Парламентское измерение «нормандского формата» представителям всех крупных фракций Бундестага.