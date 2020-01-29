Варшава, , 14:26 — REGNUM Россия может вмешаться в избирательный процесс на выборах президента Польши, которые пройдут в 2020 году. Такой вывод делает доктор исторических наук Михал Войновский в своей статье «Президентские выборы как инструмент дестабилизации государств в теории и практике российских информационно-психологических операций в XX и XXI веках», опубликованной в официальном журнале Агентства внутренней безопасности Польши.

«Целью российского вмешательства в избирательный процесс является не только постановка под сомнение честности выборов и дискредитация демократии, но и — прежде всего — дестабилизация внутренней ситуации в некоторых странах и приведение к победе партии благосклонным отношением к политике Кремля», — цитирует статью «Польское радио».

В своей статье автор, специализирующийся на византинистике, современной русской геополитической мысли и теории информационных войн, рассказывает как, по его мнению, Россия уже «вмешивалась» в выборы в других странах.

Для минимизации последствий «вмешательства» автор предлагает такие меры, как проведение тренингов для политических партий, членов штабов и избирательных комиссий; признание органов и структур, отвечающих за подготовку и проведение выборов, критической инфраструктурой; проведение постоянного анализа польского и зарубежного информационного пространства; улучшение сотрудничества между правительством, спецслужбами и средствами массовой информации.

Кроме того, Войновский предлагает поощрять журналистов для внедрения механизмов и процедур, позволяющих аккуратную и надежную проверку собранной информации, создать Доктрину информационной безопасности Республики Польша и действий по нейтрализации возможных беспорядков и провокаций.