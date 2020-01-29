Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM Поправку к Конституции РФ о запрете двойного гражданства для федеральных чиновников нужно ужесточить, заявил спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, передаёт ИА REGNUM.

По словам председателя, запрет должен распространиться и на супругов чиновников. Такую инициативу предлагают граждане, подчеркнул Раудштейн.

«Они предлагают, чтобы и супруги должностных лиц не имели двойного гражданства и вида на жительство в других странах», — заявил спикер на заседании экспертного круглого стола об изменении Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил ввести для депутатов Госдумы, членов Совфеда и ряда чиновников запрет на двойное гражданство и получение вида на жительство в другой стране. Президент предложил закрепить данную норму в Конституции РФ.