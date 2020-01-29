Москва, 29 января 2020, 14:20 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и намерена следить за процессом внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.
Ассамблея также призывает российские власти выполнять решения Европейского суда по правам человека, говорится в документе.
В проекте резолюции также предлагается, чтобы мониторинговый комитет представил полный доклад по этому вопросу как можно быстрее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправкам к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.
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Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что считает положительной тенденцией то, какое внимание уделяется за рубежом российским реформам.