Москва, , 14:20 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), и намерена следить за процессом внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.

Ассамблея также призывает российские власти выполнять решения Европейского суда по правам человека, говорится в документе.

«Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации, и ясно подчеркивает обязательства каждого государства-члена выполнять решения Европейского суда по правам человека», — цитирует текст проекта резолюции ТАСС.

В проекте резолюции также предлагается, чтобы мониторинговый комитет представил полный доклад по этому вопросу как можно быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправкам к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

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Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что считает положительной тенденцией то, какое внимание уделяется за рубежом российским реформам.

«Это внимание подтверждает, что события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира», — отметил парламентарий.

«С моей точки зрения, вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению», — добавил Константин Косачев.

«Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты недружественной по отношению к России, агрессивной кампании, в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела … Наша страна — это один из ключевых игроков в мире, то, как обустроена власть, как функционируют механизмы обеспечения суверенитета, реализации национальных интересов нашей страны, вызывает искренний, повышенный, неподдельный интерес во всем мире», — подчеркнул сенатор.