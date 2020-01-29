Нур-Султан, , 14:19 — REGNUM Около 40 млрд тенге ($105 млн) выделено на технико-экономическое обоснование (ТЭО) казахстанского спутника KazSat. Об этом 29 января заявил журналистам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев в Мажилисе (парламенте) республики.

По его словам, средства будут направлены непосредственно на спутник. Часть средств планируется направить на наземные системы, которые необходимы для надежной работы спутника. После окончания ТЭО планируется проведение конкурсных процедур и выбор подрядчика, добавил министр.

Напомним, первый казахстанский спутник KazSat-2 был выведен на орбиту 16 июля 2011 года, KazSat-3 — в апреле 2014 года. Казахстан планирует запустить третий спутник в 2023 году.