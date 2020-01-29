Берлин, , 14:21 — REGNUM Удовлетворение, связанное с тем, что Россия вернулась в состав Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ), выразила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она заявила об этом 29 января на пресс-конференции в Страсбурге.

«Я рада, что все 47 стран снова присутствуют на этой зимней сессии (ПАСЕ)», — заявила Пейчинович-Бурич.

Также она отметила, что данный факт является хорошей основой того, чтобы возник прогресс на многих направлениях и по многому количеству вызовов, которые стоят перед возглавляемой ею организацией.

Кроме этого, глава Совета Европы выразила свое приветствие проведению во второй половине дня дебатов по основным положениям трехстороннего механизма реагирования на серьезные нарушения устава Совета Европы и рассказала, что планирует посетить Россию, Украину и Бельгию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации, который рассматривается на Украине, угрожает свободе слова в стране