Москва, , 14:05 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») напомнила об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенное публично, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.

По мнению Яровой, «есть смысл напомнить этим господам и предупредить на будущее, что в соответствии с российским законодательством, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенное публично, уголовно наказуемо».

"Если собрать в перечислении все то, что сказано и сделано Ющенко, Порошенко, а теперь ещё Зеленским и Кравчуком о советском народе и Великой Отечественной войне — это всё сложится в общую постыдную ложь и осквернение ими памяти отцов и дедов миллионов украинцев», — сказала Яровая.

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