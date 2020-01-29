Анкара, , 14:02 — REGNUM «Сделка века», предложенная администрацией президента США Дональда Трампа, не направлена на мирное урегулирование палестино-израильского конфликта — этот план не имеет с ним ничего общего. Такое заявление сегодня, 29 января, в эфире телеканала Haberturk сделал Омер Челик — пресс-секретарь «Партии справедливости и развития», которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте также: Помпео уверен в поддержке палестинцами «сделки века»

По словам Челика, инициативы Белого дома сбрасывают со счетов законные требования палестинцев и направлены на то, чтобы легитимизировать израильское присутствие на оккупированных землях Палестины.

«Это исключительно план по порабощению», — подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что «сделка века» является произраильской и содержит только оккупационные механизмы.

Также по теме: Демократы подвергли критике «одностороннюю сделку века» Трампа

Напомним, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал американский план ближневосточного урегулирования «кошмаром» для всего Ближнего Востока и для всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал ключевые положения «сделки века». Согласно этому плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке, Иерусалим должен остаться исключительно израильской территорией. Кроме того, предлагается признать суверенитет Израиля над еврейскими поселениями, расположенными на палестинской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Amnesty International призвала отказаться от «сделки века» Трампа