Тегеран, , 14:09 — REGNUM План по урегулированию палестино-израильского конфликта на Ближнем востоке, который предложила администрация президента США Дональда Трампа и которую назвали «сделкой века», является односторонней затеей, изначально обречённой на провал. Такое мнение 29 января высказал заместитель по политическим вопросам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Йадолла Джавани.

«(Президент США Дональд) Трамп представил односторонний план, в котором есть только (интересы) Израиля, который поддерживают США», — приводит слова Джавани агентство Tasnim.

Также он подчеркнул, что такая американская инициатива является изначально обреченной на провал.

Кроме этого, замполит КСИР считает, что широко разрекламированная презентация «сделки века» приведет к объединению палестинцев в их борьбе и Израилем и вступления данной борьбы в новую фазу.

«Трамп считает, что сделал что-то важное, но вскоре проймет, что совершил еще одну стратегическую ошибку», — заключил Йадолла Джавани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитники из ЮАР, специализирующиеся на правах СМИ, назвали план по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа «сумасшедшим».