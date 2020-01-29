Куала-Лумпур, , 13:59 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что правительство в ближайшее время вернет своих граждан из Уханя (Китай), сообщает Antara.

Махатхир Мохамад заявил, что правительство поручит министерству иностранных дел провести переговоры с правительством Китая, чтобы получить разрешение.

«Мы хотим поговорить с китайским правительством, чтобы жители Малайзии, не зараженные коронавирусом, могли вернуться в Малайзию, и они будут обследованы», — заявил премьер-министр страны.

По его словам, в настоящее время в городе Ухань проживает не менее 78 жителей Малайзии, и все они здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, малайзийская авиакомпания AirAsia продолжает отменять рейсы в город Ухань в Китае.

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