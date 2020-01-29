Минск, , 14:02 — REGNUM Представитель Украины на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Валерия Лутковская сложила полномочия, заявил координатор от ОБСЕ Тони Фриш, сообщила 29 января пресс-служба МИД ДНР.

Об этом стало известно во время заседания подгруппы по гуманитарным вопросам.

Фриш заявил, что Лутковская больше не будет участвовать в переговорном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Минские переговоры являются основой для урегулирования конфликта в Донбассе.

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