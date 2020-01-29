Иерусалим, , 14:10 — REGNUM Министр туризма Израиля Ярив Левин заявил, что голосование в правительстве по поводу присоединения территорий Западного берега реки Иордан откладывается, об этом 29 января сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил правительство расширить израильский суверенитет над рядом территорий.

По словам Левина, данная процедура будет отложена по техническим причинам, так как осуществить ее без соответствующих бюрократических процедур невозможно просто физически.

Напомним, в марте 2020 года в Израиле пройдут уже третьи подряд выборы в парламент страны. Предыдущие выборы, состоявшиеся в 2019 году, не завершились формированием правительства.

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