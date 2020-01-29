Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Отсутствие четкой позиции президента Грузии Саломе Зурабишивили по вопросу о новых антироссийских санкциях, это — следствие капитулянтской политики грузинских властей. Об этом 29 января сказал журналистам член оппозиционной партии «Лело для Грузии» Григол Гегелия.

«Уклонение президента от ответа на вопрос о введении санкций в отношении России — это не что иное, как очередное проявление, антигосударственного, капитулянтского внешнеполитического курса [правящей партии] «Грузинской мечты», — заявил Гегелия.

Он также критически оценил выступление Зурабишивили в целом. По его мнению, она неэффективно использовала международную трибуну и мало времени посвятила России.

Напомним, 28 января во время выступления Зурабишивили в ПАСЕ, вопрос о том, поддержит ли Тбилиси новые антироссийские санкции задал украинский делегат. Грузинский президент дала расплывчатый ответ.

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