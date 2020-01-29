Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Запрет на двойное гражданство и на вид на жительство в другой стране нужно распространить на всех депутатов региональных парламентов. Об этом заявил вице-спикер свердловского заксобрания Михаил Клименко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Клименко, стоит рассмотреть возможность распространения запрета на депутатов в парламентах субъектов РФ. Ограничения лучше закрепить в Конституции, считает вице-спикер.

«Закрепление подобного запрета на уровне Основного закона будет обладать наивысшей юридической силой», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее идею запретить второе гражданство и вид на жительство для ряда чиновников и депутатов предложил глава России Владимир Путин. Президент предложил закрепить данную норму в Конституции РФ.