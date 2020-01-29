Брюссель, , 13:53 — REGNUM Украина и Европейский союз потребовали от России обеспечить беспрепятственное движение судов между Чёрным и Азовским морями. Об этом заявили представители двух стран по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 28 декабря в Брюсселе, сообщило издание «Европейская правда».

ЕС подтвердил отказ от признания воссоединения Крыма с Россией путём введения санкций, сказано в заявлении.

«Совет ассоциации призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом», — заявили чиновники.

Напомним, украинская сторона утверждает, якобы Россия практически полностью остановила судоходство в районе Керченского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк иронично прокомментировал новость о своём внесении в санкционный список ЕС, заявив, что оказался в компании достойных людей.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума. Поводом для народного волеизъявления стал государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную украинскую власть.