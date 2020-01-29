Липецк, , 13:42 — REGNUM В Липецке изменение Устава города обсудят на публичных слушаниях. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии, внесение изменений в главный документ города поддержал 31 депутат горсовета. Шестеро депутатов проголосовали против, двое воздержались.

Внести изменения в Устав предложили депутаты «Единой России». Проект изменений затрагивает около 50 статей Устава.

С 29 января по 13 февраля горсовет будет принимать предложения по проекту изменений. 13 февраля в администрации города пройдут общественные слушания.