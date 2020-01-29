Анкара, , 13:46 — REGNUM Договоренности России, Ирана и Турции по Сирии, которые были достигнуты на встрече в Астане в ноябре 2018 года, в настоящее время не реализуются в качестве практических дел. Такое мнение 29 января высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его заявление приводит телеканал NTV.

«Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось», — сказал турецкий лидер, добавив, что в настоящее время этот процесс притих или его «приглушили».

Также Эрдоган отметил, что России, Ирану и Турции нужно посмотреть, что можно сделать для его оживления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция обвинила Бельгию в лицемерии из-за решения бельгийского суда, которое блокирует преследование 36 членов Рабочей партии Курдистана (РПК).