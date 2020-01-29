Москва, , 13:40 — REGNUM «Сделка века» между Палестиной и Израилем, которая, теоретически, должна быть заключена двумя сторонами при посредничестве США, обречена на провал, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.

«Лидер Палестины Махмуд Аббас уже назвал эту сделку заговором, уточнив, правда, что этот вопрос, в принципе, он готов обсуждать с группой международных посредников, но не с США, которые явно играют на стороне Израиля. Хотя премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в целом положительно отозвался о будущей сделке, далеко не все израильтяне одобряют этот проект — ведь делиться своими территориями (а именно это и предполагает данный «план Трампа») никому не хочется.

Целью этой «сделки» является попытка решения Дональдом Трампом своих внутренних проблем, а именно — избежать импичмента. Напомним, что ранее израильско-палестинский вопрос ещё в XX веке предлагали решить президенты США Ричард Никсон и Билл Клинтон, причём оба заявляли о таких планах, когда им угрожал импичмент. У Клинтона это «прокатило», и Конгресс его так и не отправил в отставку, а вот у Никсона не получилось.

Слабостью Трампа в этом вопросе является то, что он пытается решить его единолично, с учётом только интересов Израиля (хотя относительно) и своих собственных, без помощи международных посредников по Ближнему Востоку.

В идеале для переговоров по этой сделке ему бы следовало привлечь к переговорам крупнейшего «игрока» на Ближнем Востоке — Россию, а также укрепляющую быстрыми темпами свои позиции в этом регионе Турцию. И ещё хотя бы немного смягчить риторику в отношении Ирана, если он хочет, чтобы Иран ослабил своё влияние на экстремистские группировки в Палестине.

Однако пока вся эта так называемая «сделка» больше похожа на личный политический пиар Трампа. Возможно, что она будет иметь определённый эффект, но только на республиканцев, которые пока не едины в своём мнении, что Трамп в этом году должен сохранить пост президента США, и тем более избираться на второй срок.

Ближневосточный вопрос не будет решён до тех пор, пока Израиль и Палестина самостоятельно либо с участием международных посредников, причём не только США, не смогут найти компромисс по статусу Иерусалима в целом и Храмовой горы в частности. Однако в ближайшее время это представляется крайне маловероятным», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американской президент Дональд Трамп заявил, что Иерусалим должен остаться исключительно израильской территорией, согласно предложенной США «сделке века».

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