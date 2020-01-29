Белград, 29 января 2020, 13:39 — REGNUM «Сербия является жертвой великочерногорской агрессии», — заявил 29 января телеканалу Prva министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
По его словам, сербы в Черногории не могут получить какие-либо руководящие должности.
Отвечая на призывы черногорского руководства «подсчитать количество клеток крови», Дачич спросил, запрещал ли он кому-либо приезжать в Черногорию, и указал, что в составе делегации министерства иностранных дел Сербии половина чиновников черногорцы.
Отвечая на вопрос, как он видит решение спора по поводу недавно принятого закона о свободе вероисповедания в Черногории, Дачич заявил, что в закон можно внести поправки, но вряд ли это произойдет.