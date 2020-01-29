Белград, , 13:39 — REGNUM «Сербия является жертвой великочерногорской агрессии», — заявил 29 января телеканалу Prva министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, сербы в Черногории не могут получить какие-либо руководящие должности.

«Если черногорцы вернутся в Черногорию, некому будет руководить в Сербии. Они хотят ходить в школу бесплатно, чтобы их лечили бесплатно, а потом они идут и говорят, что я черногорец. А тем временем сербы испытывают притеснения, так быть больше не может», — заявил Дачич.

Отвечая на призывы черногорского руководства «подсчитать количество клеток крови», Дачич спросил, запрещал ли он кому-либо приезжать в Черногорию, и указал, что в составе делегации министерства иностранных дел Сербии половина чиновников черногорцы.

«Черногорский режим больше нигде не поддерживает больше, чем в Белграде. Кто оспаривает их права? Сам Джуканович знает, что в Сербии больше черногорских директоров, чем в Черногории, — сказал Дачич.

Отвечая на вопрос, как он видит решение спора по поводу недавно принятого закона о свободе вероисповедания в Черногории, Дачич заявил, что в закон можно внести поправки, но вряд ли это произойдет.