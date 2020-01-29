Страсбург, Франция, , 13:35 — REGNUM Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил один из запросов на оспаривание полномочий делегации России в ПАСЕ, связанный с присутствием в ней депутата из Крыма.

«Комитет заключил, что полномочия парламентской делегации должны быть подтверждены. Он также постановил, что российской делегации более не выдвигаются претензии по правилу 7», — сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили права представителей России.

Эмануэлис утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Голубева указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также на участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

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