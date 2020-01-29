Москва, , 12:54 — REGNUM

Инициаторы внесения поправок в две первые главы Конституции почему-то не упоминают о том, что сама же Конституция предполагает необходимость созыва Конституционного собрания для внесения таких изменений, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 января, комментируя высказывания главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По сообщению Интерфакса, Крашенинников не исключил, что специально созданная рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет поправки в том числе и в преамбулу Конституции.

« Движение по внесению поправок в Конституцию нашей страны набирает обороты, появляются всё новые и новые предложения… Мало кто, однако, до сих пор говорит о том, что для предлагаемых изменений в главу 1 и 2 Конституции РФ в соответствии с её статьёй 135 (глава 9) потребуется созыв Конституционного собрания.

Это, на мой взгляд, странно, тем более что в Конституции записано, что Конституционное собрание должно будет либо подтвердить неизменность Конституции Российской Федерации, либо — внимание! — разработать проект новой Конституции Российской Федерации.