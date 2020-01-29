Киев, , 12:42 — REGNUM Депутат украинской Рады Олег Волошин остался в недоумении от поведения украинской делегации в ПАСЕ на зимней сессии Ассамблеи, которая проходит в Страсбуре на этой неделе.

Свое заявление Волошин сделал сегодня, 29 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат констатирует, что так и не дано внятных пояснений, почему провластное большинство в делегации Украины бойкотировало осеннюю сессию ПАСЕ, но приехало на эту. Также очевидно, что депутаты от «Слуги народа» приехали за бюджетные деньги в Страсбург — чтобы пытаться выжить Россию из Ассамблеи.

«Можно долго рассуждать, кто кому в последние годы больше нужен — Совет Европы России или наоборот, но безотносительно к этому такая борьба с ветряными мельницами вступает в прямое противоречие с тем, что обещал и иногда даже пытается делать Зеленский. Трудно понять логику, почему президент всеми правдами и неправдами ищет контактов и встреч с Путиным, а его депутаты — которым, собственно, и голосовать за политическую часть Минских соглашений, — всячески избегают диалога с российскими коллегами», — заявил Волошин.

Украинский парламентарий подчеркнул — никто не требует, чтобы разговор представителей Киева и Москвы был комплиментарным.

«Но отказ от него — прямой сигнал европейцам и собственным избирателям, что большая часть команды Зеленского мира через компромисс не ищет. Или их заокеанские кураторы искать его не велят, что не суть важно», — резюмировал представитель Рады.

ИА REGNUM напоминает, что украинская делегация в ПАСЕ запомнилась целым рядом антироссийских шагов — в частности, оспорив полномочия российской делегации и пытаясь не допустить избрание вице-спикером Ассамблеи главы российской делегации Петра Толстого. Кроме того, украинский депутат в ПАСЕ Алексей Гончаренко натравил охрану на российских журналистов, а украинская пресса истерически отреагировала на решение ПАСЕ изменить свой график по просьбе российской делегации.